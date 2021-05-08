Власники круїзних суден назвали несправедливим та неамериканським рішення Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) щодо заборони на відкриття туристичного сезону. Круїзні судна не працюють вже 15 місяців.

Про це від імені колег заявив генеральний директор Norwegian Cruise Line Holdings Франк Дель Ріо.

Він вважає, що політика CDC стосовно сфери, яку він представляє, “несправедлива” та “непослідовна”.

За його словами, власники круїзних суден змушені впродовж 15 місяців підтримувати “життєдіяльність кораблів” та допомагати фінансово працівникам.

“Всі транспортні об’єкти, розважальні заклади та заклади для приймання гостей відкрито по всій країні… Тільки круїзні судна стоять без діла вже 15 місяців. Це несправедливо. Це не по-американськи”, – сказав він.

5 квітня Дель Ріо написав звернення до CDC, в якому погодився, що всі пасажири круїзних лайнерів матимуть право на відпочинок тільки за умови 100% вакцинації проти коронавірусу.