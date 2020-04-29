Об этом сообщает пресс-служба Львовского штаба по противодействию коронавирусу в Facebook.

Уточняется, что решение обратиться с просьбой к правительству было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“Обратиться к правительству с просьбой разрешить работу заведений общественного питания в части летних площадок и обслуживания на вынос с 12 мая (по протоколу)”, – сказано в решении.

Также во Львове просят с 12 мая разрешить возобновление раобты парикмахерских, магазинов одежды, цветов, книг и строительных материалов, а также фотосалонов и магазинов техники.

Помимо того, городская власть Львова просит Кабмин разрешить посещение парков и скверов, спортивных площадок для индивидуальных занятий.

В данный момент во Львове зафиксировано 405 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 13 людей в городе умерли от COVID-19.

Напомним, 21 апреля стало известно, что власти Австрии намерены еще больше ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 15 мая в стране хотят открыть для посещения рестораны и церкви.