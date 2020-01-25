Такое мнение он высказал в интервью #Буквам.

По его мнению, такое назначение имеет под собой политический подтекст и экономически не обосновано.

“Мне вообще не понятно назначение человека не из отрасли, которое не имеет под собой никаких экономических оснований. Только политические. Это очередная борьба за контроль над потоками – ничего другого я не вижу”, – сказал Щуриков.

Он считает, что в последнее время предприятие работает успешно, а подобные назначения направлены на то, чтобы его “положить”.

“ОПЗ – успешно работающее в последнее время предприятие. Уже полгода на предприятии все хорошо, кроме того, что сегодняшняя власть будет пытаться остановить завод и внедрять человека, чтобы положить предприятие. Так уже было в 2016 году, когда были дела НАБУ, которые полностью парализовали работу завода. Сегодня, мне кажется, включаются те же инструменты, то есть попытка дестабилизации обстановки на заводе, остановка, обесценивание и передача в чьи-то руки”, – отметил он.

При этом Щуриков отметил, что для завода крайне важна приватизация в ближайшее время.

“Если завод не будет приватизирован, то он точно превратиться в металлолом. Если мы хотим, чтобы завод выжил, его нужно отдать частному собственнику”, – подчеркнул он.

Управляющий напомнил, какими были попытки приватизации ранее.

“Коломойский в свое время готов был заплатить около 600 миллионов долларов и судился с “Нортимой”, которая выиграла конкурс. Потом было уже при мне несколько попыток приватизации, в 2015 со стартовой ценой 550 миллионов. Последняя уже была 54 миллиона долларов оценка”, – рассказал Щуриков.

Как известно, Кабинет министров на заседании 24 января назначил исполняющим обязанности главы ПАО “Одесский припортовый завод” (ОПЗ) Николая Синицу.

С 2016 по 2019 год Синица возглавлял ГП “Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие”.

Также Синица владеет торговой маркой “Два Гуся”.

Напомним, в августе 2019-го года “Одесский припортовый завод”, полностью остановленный в 2018 году, возобновил производство. В сентябре текущего года Кабинет Министров Украины определил советника по приватизации ОПЗ. Им стала американская компания Pericles Global Advisory LLC. За помощь в приватизации ОПЗ компания получит порядка $855 тысяч и 1,74% суммы, за которую завод будет приобретен.