Последние кадровые назначения в "Одесском припортовом заводе" свидетельствуют о том, что власть пытается через преданных людей установить контроль над работой предприятия.

Об этом написал первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков в своем блоге под названием “Два гуся” – не главное. Что будет с ОПЗ в 2020-м?”. Колонка обнародована на сайте издания LIGA.net.

Щуриков, в частности, прокомментировал назначение владельца ресторана “Два гуся” Николая Синицы исполняющим обязанности главы правления ОПЗ.

“Кадровые решения власти подтверждают опасения, что мы столкнулись со старым принципом, когда главное – поставить своих, пусть даже непрофессиональных, но преданных людей. Профессиональные навыки либо soft skills, либо не учитываются. Можно говорить даже о том, что ОПЗ попадает под внешнее влияние. Синица – не отраслевик и, судя по бизнесам, которыми владеет, – бизнесмен среднего звена. По своему прошлому опыту могу предположить, что цель назначения – контроль над ситуацией и влияние на процесс “правильности” работы завода”, – отметил Щуриков.

В связи с этим он подчеркнул, что коллектив ОПЗ воспринял назначение Синицы “соответствующим образом”, а любые его незаконные либо сомнительные действия “будут предаваться огласке”.

Отдельно Щуриков указал на тот факт, что решение Правительства о назначении Синицы прошло с нарушением закона.

“Назначать нового руководителя завода, даже в статусе исполняющего обязанности, возможно только путем его избрания, но никак не назначения. Но кому сегодня интересно что-то делать законно?” – пишет Щуриков.

Он уточнил, что в приказе Фонда госимущества о назначении новых членов наблюдательного совета ОПЗ есть отсылка на частную компанию Grant Thornton: что кадровые решения были приняты с учетом ее позиции. По словам Щурикова, именно эта компания решением суда “заблокировала практически всю большую приватизацию в Украине, и в частности приватизационный процесс ОПЗ”.

“Факт наталкивает на мысль, что те, кто и раньше пытался контролировать приватизацию, сегодня тоже каким-то образом интегрированы во власть и имеют достаточный вес для продвижения своих интересов”, – считает Щуриков.

При этом замдиректора ОПЗ отмечает, что намерения власти провести приватизацию завода пока что не изменились.

“Есть тренд на приватизацию. В ближайшее время он должен сохраниться. Как показывает практика, первый год любая власть пытается скрывать свое истинное лицо и намерения, борьба за деньги начнется чуть позже”, – подчеркнул он.

По словам Щурикова, приватизация может занять “примерно год – два”, но она “обречена на провал без внятного процесса реструктуризации долгов”. Правление ОПЗ уже инициировало процессы реструктуризации.

“Последний год действительно был удачным для ОПЗ. Удалось не только стабилизировать работу завода, но и решить проблемы с долгами по оплате труда и повышению уровня заработной платы. На предприятие вернулись люди, ранее уволившиеся из-за его простоя… Как бы там ни было, выход у ОПЗ один – приватизация. Только частный собственник закончит все дрязги. У нас мало времени, пока власть начнет уничтожать сама себя и осознает, что она не “моноулей”, а множество “пчелиных семей”. Вскоре эти “пчелы” полетят в разные стороны и будут отстаивать свои интересы”, – подытожил он.