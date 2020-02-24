Об этом написал в Facebook первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

В понедельник, 24 февраля, истек срок приема документов от потенциальных участников в конкурсе по работе с Одесским припортовым заводом по договору переработки давальческого сырья. Свои заявки подали компании из США, Швейцарии и Украины.

“Можем констатировать, что пришла беспрецедентное количество участников — восемь компаний. Основное условие для участия в конкурсе была уплата обеспечения в эквиваленте 1 млн долларов США. На сегодня оплатили обеспечения и предоставили свои заявки на участие в конкурсе следующие компании: IBE Trade (США), Basis Trade AG (Швейцария), ООО “Тех Пром Газ” (Украина). ООО “Торговый Дом “Сокар Украина” (Украина), MADDOX SA (Швейцария), АО “ДК “Укрнефтебурение” (Украина), ООО “Юг Газ” (Украина), ООО “Агро Газ Трейдинг” (Украина)”, — написал Щуриков.

По словам замдиректора завода, следующий этап конкурса — раскрытие ценовых предложения и главный открытый аукцион с обязательным присутствием всех участников — состоится не позднее 10 марта

Щуриков отметил, что правление ОПЗ утвердило условия договора и начало конкурс еще до “безосновательной смены руководителя завода”. Тем не менее, сегодня, по его словам, власть продолжает попытки дальнейшей смены руководство, чтобы искусственно повлиять на ход конкурса.

“На сегодня попытки по дальнейшей смены руководства завода продолжаются и по моему мнению имеют целью именно организацию искусственного влияния на результаты конкурса и манипулирования вокруг приватизации завода. … Уже есть много вопросов к людям и к интересам, которые они лоббируют, и которых новая власть уже назначает на руководящие должности на заводе”, — добавил он.