Власти десяти стран мира заявили о том, что планируют эвакуировать из Китая своих дипломатов и других граждан из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Эвакуировать иностранцев собираются из Уханя, города, который называют эпицентром возникновения и распространения коронавируса. Сейчас город на карантине. Его население – 11 миллионов человек.

Германия заявила об эвакуации 90 граждан.

В Марокко заявили, что эвакуируют 100 граждан. В основном, это студенты.

Из Уханя во Францию собираются эвакуировать 800 человек. По возвращении в страну, 14 дней они пробудут на картине, во избежание возможного заражения других граждан.

Японских граждан, которые заявили о желании вернуться на родину из Уханя, 430. По словам министра иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги, эвакуация возможна. Япония готовится организовать чартерные рейсы для эвакуации уже во вторник, 28 января.

Власти Испании заявили, что готовы забрать своих граждан из Уханя.

Американские власти собираются эвакуировать персонал из консульства в Ухане в Соединенные Штаты, а также ограниченное количество американских граждан. Предполагается, что рейс заберет американцев из Уханя 28 января и сядет в Сан-Франциско.

Канада заберет 167 граждан. При этом, лишь 8 канадцев обратились за это время за консульской помощью.

Россия на данный момент продолжает переговоры об эвакуации своих граждан из Уханя, а также со всей провинции Хубэй.

Правительство Нидерландов оценивает пути эвакуации для 20 граждан.

Из Уханя также планируют эвакуировать 98 студентов из Казахстана.

Пресс-секретарь премьер-министра Британии Бориса Джонсона сообщил, что власти страны на дипломатическом уровне договариваются о том, чтобы предоставить какую-либо помощь британским и другим иностранным гражданам, находящимся в Ухане.

Власти Мьянмы планировали эвакуировать 60 студентов из Уханя, но отменили такое решение. Власти заявили о том, что об эвакуации речь будет идти по окончанию инкубационного периода вируса, то есть спустя 14 дней.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

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