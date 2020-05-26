Об этом идет речь в материале информационного агентства Reuters.

Правительство Афганистана призвало талибов продлить трехдневное прекращение огня и объявило, что во вторник вечером освободит 900 заключенных.

“Важно продлить перемирие, и во избежание кровопролития, афганское правительство готово продлить его”, – заявил пресс-секретарь советника по национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал.

Талибы объявили о трехдневном прекращении огня в честь праздника Ид аль-Фитр, которым завершается священный месяц Рамадан.

Срок перемирия истекает в полночь во вторник.