Об этом идет речь в материале информационного агентства Reuters.
Правительство Афганистана призвало талибов продлить трехдневное прекращение огня и объявило, что во вторник вечером освободит 900 заключенных.
“Важно продлить перемирие, и во избежание кровопролития, афганское правительство готово продлить его”, – заявил пресс-секретарь советника по национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал.
Талибы объявили о трехдневном прекращении огня в честь праздника Ид аль-Фитр, которым завершается священный месяц Рамадан.
Срок перемирия истекает в полночь во вторник.
- В южной провинции Гильменд в Афганистане, на военный центр, где располагались около 150 афганских военных, было совершено нападение. Ответственность за атаку взяло на себя группирование Талибан.