Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в стране "чрезвычайную ситуацию в области биологической безопасности".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Он призвал граждан Австралии отказаться от всех поездок за границу из-за пандемии коронавируса COVID-19.

По словам Моррисона, вспышка может длиться не менее шести месяцев.

Объявление чрезвычайной ситуации дает властям Австралии полномочия закрывать города или регионы, вводить комендантский час и предписывать жителям находиться дома на карантине, если это необходимо для сдерживания распространения вируса.

Также введен запрет на любые необязательные массовые мероприятия с участием более 100 человек (это не касается школ, общественного транспорта и торговых центров).

“Жизнь меняется в Австралии, как и во всем мире. Эти изменения будут продолжаться, поскольку мы имеем дело с глобальным коронавирусом. Такое происходит раз в сто лет”, – подчеркнул Моррисон.

В Австралии зафиксированы более 500 случаев заражения COVID-19 и 6 случаев смерти.