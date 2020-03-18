Об этом сообщает агентство Reuters.
Он призвал граждан Австралии отказаться от всех поездок за границу из-за пандемии коронавируса COVID-19.
По словам Моррисона, вспышка может длиться не менее шести месяцев.
Объявление чрезвычайной ситуации дает властям Австралии полномочия закрывать города или регионы, вводить комендантский час и предписывать жителям находиться дома на карантине, если это необходимо для сдерживания распространения вируса.
Также введен запрет на любые необязательные массовые мероприятия с участием более 100 человек (это не касается школ, общественного транспорта и торговых центров).
“Жизнь меняется в Австралии, как и во всем мире. Эти изменения будут продолжаться, поскольку мы имеем дело с глобальным коронавирусом. Такое происходит раз в сто лет”, – подчеркнул Моррисон.
В Австралии зафиксированы более 500 случаев заражения COVID-19 и 6 случаев смерти.
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