Сообщение об этом обнародовано на сайте правительства Австралии.

“Правительственный комиссар по вопросам информации подала иск против Facebook в федеральный суд, утверждая, что эта социальная сеть совершила серьезные и неоднократные вмешательства в частную жизнь вопреки закону Австралии о конфиденциальности”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что личные данные пользователей Facebook в Австралии были раскрыты приложением This is Your Digital Life (“Это ваша цифровая жизнь”) с иной целью, чем та, для которой официально собиралась информация. Это является нарушением закона о конфиденциальности 1988 года.

Австралийский комиссар по вопросам информации Анджелина Фальк обвинила Facebook в раскрытии данных о 311 127 пользователях для “политического профилирования”. В исковом заявлении указано, что это происходило с марта 2014-го по май 2015 года.

Информация могла быть раскрыта для частной компании Cambridge Analytica, вокруг которой ранее уже разгорелся скандал, и использована в политических целях, а также в интересах третьей стороны.

Власти Австралии считают, что “настройки Facebook по умолчанию способствовали раскрытию личной информации, в том числе конфиденциальной”. Также подчеркивается, что дизайн платформы Facebook не предоставил возможность пользователям контролировать способ раскрытия их данных.

“Дизайн платформы Facebook создан так, что пользователи не могли осуществлять разумный выбор и контролировать процесс раскрытия их личной информации”, — заявила комиссар по вопросам информации Анджелина Фальк.

Как сообщает агентство Reuters, иск требует выплаты компенсации, размер которой не указан. При этом регулятор отмечает, что за каждое нарушение закона о конфиденциальности может быть назначено максимальное наказание в размере 1,7 млн австралийских долларов ($1,1 млн). Таким образом, максимальная сумма штрафа за 311 тысяч нарушений может достигать $529 млрд австралийских долларов.

В компании Facebook сообщили Reuters, что за последние два года “активно взаимодействовали” с Управлением комиссара по информации в рамках расследования, а также “внесли серьезные изменения в платформы, проконсультировавшись с международными регуляторами”.

В июле прошлого года Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала Facebook на $ 5 млрд после проверки того же приложения This is Your Digital Life, собиравшего данные пользователей с 2014 по 2015 год. В целом же Facebook обвиняли в ненадлежащем обмене информацией 87 млн пользователей по всему миру, с помощью инструмента опроса британской компании Cambridge Analytica.

В число клиентов указанной фирмы входила команда, занимавшаяся предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа в 2016 году.