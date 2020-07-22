Австрийское правительство приняло решение усилить карантинные меры и обязало людей носить маски в общественных местах.

Об этом сообщает OE24.

Так, маски обязательно надевать в супермаркетах, почтовых отделениях и отделениях банков, а также в общественном транспорте. Штраф за проезд без маски в транспорте – 50 евро.

Также ужесточили правила религиозных собраний. Каждый должен носить маску, если его сообщество имеет контакты с зонами риска за рубежом.

Такое решение правительство приняло из-за роста числа зараженных COVID-19.