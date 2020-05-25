Правительство Черногории объявило о преодолении эпидемии коронавируса COVID-19: в стране не зафиксировано новых случаев заражения.

Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте правительства.

“В Черногории больше нет людей, зараженных новым коронавирусом”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в лаборатории Института общественного здравоохранения страны завершили анализ последних 140 образцов, среди которых не обнаружили случаев COVID-19.

С начала вспышки в Черногории были инфицированы 324 человека: 315 из них выздоровели, 9 скончались.

Информацию об отсутствии новых случаев заражения подтвердили и в самом Институте общественного здравоохранения Черногории.

“Официально: в настоящее время нет активных случаев COVID-19 в Черногории. По истечении 68 дней с момента первого зарегистрированного случая в Черногории в настоящее время нет пациентов, больных COVID-19. Наши лаборатории завершили анализ 140 образцов, среди которых не было новых случаев COVID19. В то же время последний активный случай соответствовал критериям полного выздоровления”, – подчеркивается в сообщении.