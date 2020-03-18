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Власти Чили объявили о катастрофе из-за коронавируса

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил в стране режим бедствия из-за пандемии коронавируса и ввел жесткие меры для борьбы с распространением инфекции.

Среда, 18 марта 2020, 18:27

Об этом сообщает CNN Chile.

Чтобы противостоять пандемии, правительство издало декрет о статусе катастрофы, который будет действовать в течение 90 дней, начиная с полуночи 19 марта.

Министерство здравоохранения Чили заявило о 238 случаях заражения коронавирусом в стране. Уже закрыты школы и университеты, с 18 марта стало действовать закрытие воздушных, сухопутных и морских границ для иностранцев.

В Чили ограничат собрания в общественных местах, установят карантин и комендантский час. Следить за выполнением карантина также будут военные, которых намерены привлечь для ограничения передвижения людей.

Напомним, с 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) в более чем 200 человек, а также ограничения авиасообщения.

Кроме того, 16 марта Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех  городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины. 

Теги: коронавирус, Чили

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