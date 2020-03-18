Власти Чили объявили о катастрофе из-за коронавируса

Об этом сообщает CNN Chile.
Чтобы противостоять пандемии, правительство издало декрет о статусе катастрофы, который будет действовать в течение 90 дней, начиная с полуночи 19 марта.
Министерство здравоохранения Чили заявило о 238 случаях заражения коронавирусом в стране. Уже закрыты школы и университеты, с 18 марта стало действовать закрытие воздушных, сухопутных и морских границ для иностранцев.
В Чили ограничат собрания в общественных местах, установят карантин и комендантский час. Следить за выполнением карантина также будут военные, которых намерены привлечь для ограничения передвижения людей.
Напомним, с 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) в более чем 200 человек, а также ограничения авиасообщения.
Кроме того, 16 марта Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.
- Напомним, 13 марта погибла 71-летняя женщина из Радомышля (Житомирская область), которая также была больна COVID-19. Пациентка не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Один из киевских пациентов, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, заразился от пенсионерки из Радомышля.
- Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14.