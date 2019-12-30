Итальянское агентство гражданской авиации приостановило действие лицензии лоукостера Ernest Airlines, который летал в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Запрет на перевозку пассажиров и грузов начнет действовать с 13 января. После этой даты лоукостер также не сможет продавать билеты.

Причиной запрета называют “нарушение положений регламента ЕС № 1008 от 2008 года, что содержит общие правила предоставления воздушных услуг в Евросоюзе”. По данным издания, это могло повлечь финансовые проблемы авиаперевозчика.

“В течение нескольких месяцев, как объясняют источники, компания испытывала настолько большие экономические трудности, что также задерживала выплату зарплаты работникам”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Ernest Airlines работают с властями Италии, чтобы восстановить разрешение на полеты и начать продажу билетов до момента вступления в силу решения.

Лоукост является крупнейшим игроком на рынке перелетов между Украиной и Италией. Маршрутная сеть авиакомпании включает четыре направления из Киева, четыре из Львова, одно из Одессы и два из Харькова.