Об этом сообщает Corriere della Sera.
Запрет на перевозку пассажиров и грузов начнет действовать с 13 января. После этой даты лоукостер также не сможет продавать билеты.
Причиной запрета называют “нарушение положений регламента ЕС № 1008 от 2008 года, что содержит общие правила предоставления воздушных услуг в Евросоюзе”. По данным издания, это могло повлечь финансовые проблемы авиаперевозчика.
“В течение нескольких месяцев, как объясняют источники, компания испытывала настолько большие экономические трудности, что также задерживала выплату зарплаты работникам”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас Ernest Airlines работают с властями Италии, чтобы восстановить разрешение на полеты и начать продажу билетов до момента вступления в силу решения.
Лоукост является крупнейшим игроком на рынке перелетов между Украиной и Италией. Маршрутная сеть авиакомпании включает четыре направления из Киева, четыре из Львова, одно из Одессы и два из Харькова.
- Авиакомпания Ernest Airlines приостановит полеты по маршрутам Киев-Генуя, Харьков-Рим и Харьков-Милан на зимний сезон 2019/2020 годов.