Об этом сообщает Bloomberg.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции заявил, что правительство планирует резко ограничить передвижение жителей в северных регионах.
На такие меры правительство пошло, когда в субботу число случаев заболевания коронавирусом возросло до 5883 человек, и из-за которого умерло 233 человека. Кроме того, Никола Зингаретти, лидер одной из двух крупных правительственных партий, заявил, что заразился этой болезнью.
С 8 марта по 3 апреля будут закрыты на въезд и выезд регион Ломбардия со столицей в Милане и еще 14 провинций:
- Модена
- Парма
- Пьяченца
- Реджо-нель-Эмилия
- Римини
- Пезаро-э-Урбино
- Венеция
- Падуя
- Тревизо
- Алессандрия
- Вербано-Кузио-Оссола
- Новара
- Верчелли
- Асти
Турин, где находится штаб-квартира Fiat Chrysler Automobiles, под ограничения пока не попадает.
Согласно запрету на передвижение, запрещается кому-либо въезжать в данные районы или же покидать их. При этом передвижение по стране будет разрешено только по очень важным причинам, связанным с бизнесом или здоровьем.
Катание на лыжах, общественные мероприятия, религиозные церемонии и рабочие встречи будут приостановлены, а школы, музеи, бассейны и театры будут закрыты.
Торговым центрам будет запрещено работать в выходные, а барам и ресторанам будет разрешено работать только при условии обеспечения расстояния в 1 метр между посетителями.
Следить за порядком на улицах будет полиция и армия.
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