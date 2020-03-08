В Италии на карантин закрыли северные регионы, а это более 16 млн жителей страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции заявил, что правительство планирует резко ограничить передвижение жителей в северных регионах.

На такие меры правительство пошло, когда в субботу число случаев заболевания коронавирусом возросло до 5883 человек, и из-за которого умерло 233 человека. Кроме того, Никола Зингаретти, лидер одной из двух крупных правительственных партий, заявил, что заразился этой болезнью.

С 8 марта по 3 апреля будут закрыты на въезд и выезд регион Ломбардия со столицей в Милане и еще 14 провинций:

Модена

Парма

Пьяченца

Реджо-нель-Эмилия

Римини

Пезаро-э-Урбино

Венеция

Падуя

Тревизо

Алессандрия

Вербано-Кузио-Оссола

Новара

Верчелли

Асти

Турин, где находится штаб-квартира Fiat Chrysler Automobiles, под ограничения пока не попадает.

Согласно запрету на передвижение, запрещается кому-либо въезжать в данные районы или же покидать их. При этом передвижение по стране будет разрешено только по очень важным причинам, связанным с бизнесом или здоровьем.

Катание на лыжах, общественные мероприятия, религиозные церемонии и рабочие встречи будут приостановлены, а школы, музеи, бассейны и театры будут закрыты.

Торговым центрам будет запрещено работать в выходные, а барам и ресторанам будет разрешено работать только при условии обеспечения расстояния в 1 метр между посетителями.

Следить за порядком на улицах будет полиция и армия.