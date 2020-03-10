Об этом сообщает итальянское издание ASNA.

Как сообщалось ранее, 8 марта в Италии на карантин закрыли северные регионы, а это более 16 млн жителей страны.

9 марта власти решили расширить карантинную зону. Теперь в изоляции будет находится вся страна.

“Цифры говорят нам, что у нас наблюдается значительный рост числа людей в отделениях интенсивной терапии и, к сожалению, в умерших. Наши привычки должны быть изменены сейчас: мы все должны отказаться от чего-то во благо Италии. Мы должны сделать это немедленно, и мы добьемся успеха, только если мы все будем работать вместе и адаптироваться к этим более строгим стандартам. Я собираюсь подписать меру, которую можно обобщить словами “остаемся дома”. Италия будет как охраняемая территория. Я проинформировал Президента Республики”, — сказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Таким образом с 10 марта и по 3 апреля будет приостановлена образовательная деятельность, отменены спортивные мероприятия, закрыты горнолыжные курорты. Помимо этого, в пенитенциарных учреждениях начнут раздавать медицинские маски и проводить температурный скрининг.

По словам итальянских властей, на данный момент в стране 7985 пациентов с коронавирусом, что на 1,5 тысячи больше, чем было 8 марта. Еще 724 человека успешно прошли лечение, 463 — погибли. В отделениях интенсивной терапии находится 733 пациента.