В КГГА заявили, что организуют развоз к и с мест работы сотрудников правоохранительных органов и медицинских учреждений.

Об этом сообщил заместитель главы ведомства Петр Пантелеев.

Он призвал работодателей максимально обеспечить своих сотрудников возможностью работать дистанционно.

“Требование остаться дома – это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести работников в режим дистанционной работы”, – отметил он.

Также он сказал, что работники, работа которых сегодня особенно важной, должны работать в штатном режиме.

Таких сотрудников, в числе которых медики и правоохранители, власти обещают развозить на работу и домой после трудового дня.

Накануне в сети Viber появился специальный чат, воспользовавшись которым, медики, проживающие в пригороде Киева, смогут добраться на работу в столицу.