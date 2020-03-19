Об этом сообщил заместитель главы ведомства Петр Пантелеев.
Он призвал работодателей максимально обеспечить своих сотрудников возможностью работать дистанционно.
“Требование остаться дома – это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести работников в режим дистанционной работы”, – отметил он.
Также он сказал, что работники, работа которых сегодня особенно важной, должны работать в штатном режиме.
Таких сотрудников, в числе которых медики и правоохранители, власти обещают развозить на работу и домой после трудового дня.
Накануне в сети Viber появился специальный чат, воспользовавшись которым, медики, проживающие в пригороде Киева, смогут добраться на работу в столицу.
- Накануне сообщалось, что в Украине зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14.
- Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области.
- От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.