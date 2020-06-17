Власти Киева обжаловали решение Окружного административного суда, который признал противоправным и отменил распоряжение о создании пешеходной зоны на улице Сагайдачного и Контрактовой площади.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Хочу сообщить, что город подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда, который признал противоправным и отменил распоряжение КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного. Я убежден, что не может кучка людей, которые инициировали иск по различным мотивам, в том числе и политическим, пренебрегать интересами общества”, – отметил Кличко.

Он заверил, что город будет отстаивать пешеходную зону.

“И как я говорил ранее, обустраивать ее как одну из туристических локаций. В следующем году мы планируем реконструкцию Контрактовой площади и улицы Сагайдачного”, – напомнил Кличко.

(На видео – с 6:25)

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Киевской городской госадминистрации о создании пешеходной зоны на улице Сагайдачного и Контрактовой площади.

В решении суда говорилось, что органы местного самоуправления имеют право только временно ограничивать движение транспорта на улицах, например, на время ремонта или народных гуляний. Полностью запретить движение, по мнению суда, можно только для отдельной категории транспортных средств и в исключительных случаях. Кроме того, суд усомнился, что в случае пожара на пешеходной улице могут проехать пожарные машины.