Об этом рассказал в интервью изданию “РБК-Украина” первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, решение о режиме ЧС было принято на днях, и сейчас документы проходят юридические процедуры.

“Мы уже позавчера приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Документы сейчас проходят юридические процедуры. На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева”, – подчеркнул Поворозник.

Он уточнил, что все мероприятия, предусмотренные режимом чрезвычайной ситуации, “в Киеве уже внедряются”.

Поворозник также не исключает, что ограничительные мероприятия в Киеве, которые действуют до 3 апреля, могут быть продлены.

“Все будет зависеть от того, насколько мы осознанно будем относиться к внедренным сегодня мерам. Если мы сегодня будем придерживаться установленных правил – сидеть дома, выходить только за продуктами и при этом держать дистанцию от людей – тогда это будет один сценарий. Тогда это может завершиться в начале апреля. Если мы будем безответственно относиться, например, отпускать детей в компьютерный клуб – то ситуация будет совсем другая. И в таком случае прогнозировать, когда закончатся ограничительные меры, сложно”, – заявил он.

СПРАВКА. Согласно Кодексу гражданской защиты, чрезвычайная ситуация – обстановка на отдельной территории, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией и так далее. Действие режима ЧС направлено на то, чтобы защитить жителей от внутренней или внешней угрозы. Такой режим может вводится как на территории всей страны, так и в отдельных областях и регионах.

В случае с коронавирусом действуют обычно следующие ограничения: закрываются все рынки, торговые и развлекательные центры; закрываются театры, кино и музеи; запрещены массовые мероприятия; может быть остановлена работа общественного транспорта или запрещено пользоваться отдельными его видами; учебные заведения и детские сады идут на карантин; медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности; запрет на въезд людям из эпицентров распространение COVID-19.