В китайском городе Ухань, который стал эпицентром вспышки коронавируса COVID-19, снят запрет на выезд, а также возобновлена работа общественного транспорта.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Запрет на выезд из города действовал более чем два месяца – с 23 января.

Теперь же каждый житель, у которого есть “зеленый” код в специальном приложении для смартфонов, может покинуть Ухань. Указанный код является показателем того, что человек здоров.

Железнодорожное и автомобильное сообщение в Ухане восстановлено. Как сообщает агентство Reuters, в среду 55 тысяч человек собираются покинуть Ухань на поездах.

Кроме того, со среды жители Уханя смогут пользоваться общественным транспортом, если предоставят QR-код для подтверждения того, что они здоровы. Этот код является уникальным для каждого человека в стране.

На вылет из Уханя в среду запланировано 200 авиарейсов, которые перевезут около 10 тысяч пассажиров.

При этом некоторые транспортные ограничения останутся в силе. Также в городе останутся закрытыми школы.

Людям, занятым в сфере изготовления медикаментов и других товаров повседневного спроса, будет разрешено вернуться на работу. Будут перезапущены и другие отрасли, которые влияют на национальные или глобальные цепочки поставок.

В прошлом месяце в Ухане были открыты торговые центры после того, как в течение недели не было зафиксировано случаев новых заражений коронавирусом.

Тем временем жесткие карантинные ограничения остаются в других городах и регионах Китая. Так, в Пекине, где в понедельник был подтвержден 31 новый случай заражения, городские власти объявили о новых жестких мерах. В частности, любой, кто въезжает в город, должен быть помещен на карантин.

С начала вспышки вируса в Китае скончались более 3300 человек, 81 тыс. 740 человек были инфицированы.