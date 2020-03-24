Китайские власти решили снять блокаду с провинции Хубэй, с которой началась вспышка коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные органы охраны здоровья.

Так, с 25 марта жителям провинции (кроме города Ухань), у кого в смартфоне будет высвечиваться зеленый QR-код, разрешат выезжать за ее пределы. Зеленый код означает, что у человека нет температуры, он не входит в число подтвержденных или подозрительных случаев, сообщает американский телеканал CNN.

С 8 апреля аналогичные ослабления планируется ввести в городе Ухань (эпицентре вспышки вируса), который был закрыт еще 23 января.

Жителям других регионов Китая тоже разрешат въезжать в Хубэй и Ухань.

Ожидается, что предприятия в Ухане постепенно возобновят свою деятельность, в то время как сроки открытия школ и университетов еще не определены.

24 марта в Ухане зарегистрировали только один новый случай заражения COVID-19. Однако в предыдущие пять дней новых случаев вообще не было.

На долю провинции Хубэй пришлось большинство заражений и летальных случаев в Китае. По состоянию на понедельник было зарегистрировано 67 801 случай заражения и 3160 летальных исходов.

Согласно официальным данным, за последние 24 часов в Китае зафиксировали 78 новых случаев заболевания (больше всего в столице страны, Пекине, – 31 случай). За исключением четырех, все они касаются людей, которые вернулись из-за границы.

В связи с этим в Пекине решили ужесточить карантинные меры для приезжих. Все люди, въезжающие в город, будут проходить централизованный карантин и проверку на коронавирус.

Рост количества “завозных” случаев COVID-19, а также снятие карантинных ограничений в некоторых городах вызвали опасения по поводу возникновения второй волны заражений.