Об этом сообщил в Facebook “депутат” российской Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

По его словам, в среду, 15 января, оккупационные “власти” незаконно аннексированного Крыма приняли решение назвать улицу в новом жилом квартале Симферополе именем главаря боевиков так называемой “Донецкой народной республики”.

Речь идет об одной из улиц в микрорайоне “Крымская роза”. В будущем на улице, по словам Козенко, намерены высадить аллею роз, поскольку именно с этим цветком ассоциируется Донецк.

Помимо этого, “депутат” рассказал, что с инициативой присвоить улице имя Захарченко выступил “интеграционный комитет “Россия — Донбасс”, вопрос рассматривался с прошлого года.

Напомним, главарь террористической организации “ДНР” Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 в центре оккупированного Донецка в результате взрыва в кафе “Сепар”. По информации экс-главы СБУ Василия Грицака, главарь “ДНР” Александр Захарченко приехал в кафе “Сепар” в оккупированном Донецке на поминальный ужин в связи со смертью российского певца Иосифа Кобзона.