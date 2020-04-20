Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
В заявлении Совета фетвы Эмиратов (фетва – решение, основанное на исламском праве – ред.), опубликованном в государственных СМИ поздно вечером в воскресенье, сообщается, что все здоровые люди обязаны придерживаться поста.
Вместе с тем, медицинским работникам, находящиеся на переднем крае борьбы с эпидемией коронавируса, разрешено не соблюдать пост “если они боятся, что он может привести к ослаблению и это приведет к потере пациентов”.
Напомним, священный для мусульман месяц Рамадан начинается 23 апреля и закончится 23 мая.
- В Иране могут позволить посещать мечети через две недели, решение на время Рамадана будут принимать позже.