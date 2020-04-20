В Объединенных Арабских Эмиратах разрешили врачам, которые лечат пациентов с COVID-19 не соблюдать мусульманский пост Рамадан.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

В заявлении Совета фетвы Эмиратов (фетва – решение, основанное на исламском праве – ред.), опубликованном в государственных СМИ поздно вечером в воскресенье, сообщается, что все здоровые люди обязаны придерживаться поста.

Вместе с тем, медицинским работникам, находящиеся на переднем крае борьбы с эпидемией коронавируса, разрешено не соблюдать пост “если они боятся, что он может привести к ослаблению и это приведет к потере пациентов”.

Напомним, священный для мусульман месяц Рамадан начинается 23 апреля и закончится 23 мая.