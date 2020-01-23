Администрация столицы Китая Пекина отменила масштабные мероприятия по случаю наступления Нового года по лунному календарю.

Об этом сообщает агентство AFP.

Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. По состоянию на 22 января известно о 17 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 500 заболевших. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

Торжества, которые в последние годы привлекали огромное количество туристов, не состоятся из-за опасений массового заражения новым коронавирусом.

Пекинская туристическая сеть уточнила, что пекинские храмовые ярмарки, первоначально запланированные на 25–29 января, будут отменены, пишет Channel News Asia.

Китайский Новый год начинают праздновать на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2020 году начало празднований приходится на 25 января.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать Минздрав, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы необычного заболевания.

В четверг, 23 января, в Минздраве прошел брифинг, во время которого медики представили всю актуальную информацию о китайском коронавирусе.