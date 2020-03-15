Государственное агентство развития туризма Украины призвало туроператоров не отправлять украинцев за границу на период карантина, в частности, до 17 марта, когда будет прекращено авиационное, ж/д и автобусное сообщение.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Агентство потребовало от украинских туристических операторов “оставаться ответственными в отношении своих обязательств перед клиентами и заботиться о здоровье граждан Украины”.

“Рекомендуем субъектам туроператорской деятельности воздержаться от отправки граждан Украины за границу до периода начала действия временного ограничения пересечения госграницы для международного пассажирского воздушного сообщения”, – отмечается в заявлении.

В агентстве также призвали туроператоров принять меры по своевременному возврату украинцев, которых “продолжали отправлять за границу”, несмотря на рекомендации Министерства иностранных дел Украины, Министерства охраны здоровья, распоряжения СНБО и поручения Правительства.

“Подчеркиваем необходимость соблюдения требований действующего законодательства и лицензионных условий безопасности туристов, их перемещения, сохранения жизни и здоровья”, – подытожили в Гостуризма.