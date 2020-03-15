Соответствующее заявление обнародовано на сайте Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.
Агентство потребовало от украинских туристических операторов “оставаться ответственными в отношении своих обязательств перед клиентами и заботиться о здоровье граждан Украины”.
“Рекомендуем субъектам туроператорской деятельности воздержаться от отправки граждан Украины за границу до периода начала действия временного ограничения пересечения госграницы для международного пассажирского воздушного сообщения”, – отмечается в заявлении.
В агентстве также призвали туроператоров принять меры по своевременному возврату украинцев, которых “продолжали отправлять за границу”, несмотря на рекомендации Министерства иностранных дел Украины, Министерства охраны здоровья, распоряжения СНБО и поручения Правительства.
“Подчеркиваем необходимость соблюдения требований действующего законодательства и лицензионных условий безопасности туристов, их перемещения, сохранения жизни и здоровья”, – подытожили в Гостуризма.
- Ранее сообщалось, что туроператоры отправляют туристов на отдых, несмотря на то, что Украина вскоре закроет государственную границу во всех направлениях сообщения.
- С полуночи 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.