Центр по контролю и профилактике заболеваний призвал граждан США быть готовыми к возможному распространению коронавируса на территории страны.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Директор национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье не ставит под сомнение тот факт, что коронавирус распространится по США. По словам врача, сейчас медики не могут спрогнозировать, насколько серьезным будет распространение заболевания, а потому американцы должны быть готовы к возможным изменениям в их повседневной жизни.

“Вопрос не в том, произойдет ли это больше в этой стране, а в том, когда это произойдет. Мы просим американскую общественность подготовиться к ожиданию того, что это может быть плохо”, — сказала Мессонье.

Министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар также выступил заявлением, в котором сообщил, что распространение коронавируса в США весьма вероятно.

“Это беспрецедентная, потенциально серьезная проблема для здоровья во всем мире. Мы не можем герметично изолировать США от вируса и мы должны быть реалистами в этом”, — сказал он.

Также министр отметил, что федеральным и местным департаментам здравоохранения потребуется 300 миллионов масок для работников здравоохранения и средства для дополнительного оборудования вентиляции в больницах, чтобы подготовиться к серьезной вспышке коронавируса. Днем ранее администрация президента США Дональда Трампа запросила 2,5 миллиарда долларов для борьбы с коронавирусом.