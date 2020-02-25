Госсекретарь Соединенных штатов Америки Майк Помпео пригрозил России и другим государствам "ответными действиями" в случае их вмешательства в президентские выборы.

Об этом шла речь на его брифинге, трансляция велась на Youtube-канале Государственного департамента США.

Помпео подчеркнул, что вмешательство других государств в проведение выборов в США является “недопустимым”. Также он сообщил, что США готовы к “ответным действиям”.

“Если Россия или любой другой иностранный игрок предпримут шаги, чтобы подорвать наши демократические процессы, мы предпримем действия в ответ. Вмешательство России в выборы не является уникальной проблемой для Америки. Россияне сеют раздор между гражданами США и других стран от Беларуси до Зимбабве”, — сказал он.

О каких именно ответных действиях идет речь Помпео не уточнил.

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На видео с 5:30 мин.

Как сообщалось ранее, разведка США установила факт вмешательства России в президентские выборы 2020 года с целью содействия переизбранию Дональда Трампа. После опубликования этой информации Трамп уволил исполняющего обязанности директора национальной разведки.

В то же время издание The New York Times, ссылаясь на инсайдеров, утверждает, что Россия вмешивается в американские выборы, пытаясь оказать Берни Сандерсу поддержку на праймериз Демократической партии.

Представители Демократической партии США потребовали от администрации президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении Российской Федерации за факты, свидетельствующие о попытках вмешаться в президентские выборы 2020 года.