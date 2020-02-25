Об этом шла речь на его брифинге, трансляция велась на Youtube-канале Государственного департамента США.
Помпео подчеркнул, что вмешательство других государств в проведение выборов в США является “недопустимым”. Также он сообщил, что США готовы к “ответным действиям”.
“Если Россия или любой другой иностранный игрок предпримут шаги, чтобы подорвать наши демократические процессы, мы предпримем действия в ответ. Вмешательство России в выборы не является уникальной проблемой для Америки. Россияне сеют раздор между гражданами США и других стран от Беларуси до Зимбабве”, — сказал он.
О каких именно ответных действиях идет речь Помпео не уточнил.
На видео с 5:30 мин.
Как сообщалось ранее, разведка США установила факт вмешательства России в президентские выборы 2020 года с целью содействия переизбранию Дональда Трампа. После опубликования этой информации Трамп уволил исполняющего обязанности директора национальной разведки.
В то же время издание The New York Times, ссылаясь на инсайдеров, утверждает, что Россия вмешивается в американские выборы, пытаясь оказать Берни Сандерсу поддержку на праймериз Демократической партии.
Представители Демократической партии США потребовали от администрации президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении Российской Федерации за факты, свидетельствующие о попытках вмешаться в президентские выборы 2020 года.
- Ранее сообщалось, что киберкомандование (Cyber Command) Соединенных Штатов разрабатывает стратегию информационной войны на случай, если Россия вмешается или будет пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года путем взлома избирательных систем и других методов.
- 6 января прошлого года американская разведка опубликоала доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США. Согласно докладу, США расценивают действия России и Путина как имевшие целью подорвать общественное доверие в демократический процесс США, исказить авторитет Клинтон и нанести вред потенциальному президенту США.