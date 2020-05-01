В школе-онлайн вместо анонсируемого урока "Агрессия России против Украины в 2014 году по ошибке показали урок с боксером Александром Усиком.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

В Министерстве образования объяснили, что показ другого видео произошел по техническим причинам.

“После съемки каждый урок проходит несколько степеней экспертизы, а также сложный процесс монтажной работы. Поскольку урок, заявленный в расписании, не был технически подготовлен к трансляции, к сожалению, пришлось предоставить для эфира другой урок”, – рассказали в министерстве.

Также отмечается, что урок о российской агрессии в Украине должен выйти позднее. При этом в министерстве не уточнили, когда именно он будет выпущен.

“Занятие на тему российско-украинской войны обязательно будет в эфире телеканалов, которые транслируют “Всеукраинскую школу онлайн” для 11 класса, а также на Youtube-канале министерства после его подготовки к эфиру”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Школа онлайн.Заплющте очі і послухайте фрагмент урока для 11 класу. Потім відкрийте і прочитайте назву урока. В розкладі стояла саме ця тема, як в назві…А вийшло відео уроку на іншу тему: про науково-технологічну революцію, із боксером Усикомhttps://www.radiosvoboda.org/a/news-online-shkola-zamina-na-usyka/30585699.htmlАПД пояснення чому так сталося https://www.radiosvoboda.org/a/news-mon-usyk/30586096.html Gepostet von Ольга Комарова am Donnerstag, 30. April 2020