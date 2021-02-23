После пожара на Донбассе тлеют блиндажи. При разборке сгоревших конструкций обнаружили тела двух военных, третий пострадавший военный погиб в больнице.

Об этом сообщили в 58-й отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского.

“Сегодня, 22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара, возникшего около 4 часов утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, вероятно находившихся в блиндаже во время пожара. Третий военнослужащий, получивший 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где, к сожалению, сегодня от полученных травм скончался”, — информирует бригада.

Имена погибших пока неизвестны — идентификация тел будет проведена после ДНК экспертизы.

По данному факту была начата проверка службой правопорядка ВС Украины, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Отметим, что днем ​​22 февраля вопрос о погибших и раненом на Донбассе в результате пожара поднимали на пресс-конференции министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Журналисты спрашивали, почему не было официальных сообщений о пожаре и погибших, если это произошло еще в ночь на 20 февраля. Хомчак заявил, что будет воздерживаться от заявления до появления проверенных фактов.

“Если вы о тех, что в результате пожара… Когда будут погибшие, тогда будет сообщение. До сих пор еще тушат углубленные блиндажи, никак не могут раскрыть и добраться”, — сказал он.

Хомчак также убеждал, что ни одна потеря во время войны не была скрыта, поскольку утаить гибель военного фактически невозможно.