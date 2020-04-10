Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Отмечается, что на заседании Рады будут рассмотрены следующие законопроекты:

1) о национальной инфраструктуре геопространственных данных;

2) о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”;

3) о внесении изменений в Закон Украины “О защите населения от инфекционных заболеваний (о препятствовании распространению пандемии коронавируса)”;

4) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (об усилении ответственности за поджоги сухой травы);

5) о внесении изменений в Закон Украины “О Антимонопольном комитете Украины”;

6) о внесении изменений в раздел XI “Переходные положения” Криминального процессуального кодекса по поводу рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина;

7) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

8) об отмене решения от 31 марта 2020 года о принятии в целом закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения”.