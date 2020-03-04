Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в среду, 4 марта, рассмотрит первым вопрос о Кабинете Министров.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Внеочередное заседание стартует сегодня в 16:00. Оно было созвано по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

В рамках рассмотрения вопроса по Правительству ожидается отставка премьер-министра Алексея Гончарука и переформатирование состава Кабмина.

Так, накануне на закрытом заседании фракции “Слуги народа” в Верховной Раде было принято решение о кадровых перестановках в Правительстве. Свои кандидатуры озвучил Владимир Зеленский, который пришел на заседание фракции.

Ожидается, что место Гончарука займет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

Вторым вопросом повестки дня внеочередного заседания определено обсуждение деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса генпрокурора в сфере борьбы с коррупцией и укреплении правопорядка.

Для включения в повестку дня и принятия решения будет рассмотрен законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях. Докладывать по этому вопросу будет министр обороны Андрей Загороднюк.

Также планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон “О национальной безопасности Украины” относительно вступления в силу положений о главнокомандующем ВСУ, Генштабе, видах войск. Докладывать также будет министр обороны.

Во втором чтении нардепы должны рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона “О предотвращении коррупции”.

Помимо этого, будет рассматриваться ратификация договора между Украиной и Францией об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.