Сегодня, 30 марта, в 14:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом говорится на сайте ВР.

Так, среди вопросов, которые рассмотрит Парламент во время внеочередного заседания:

– Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни;

– Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам, направленным на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни;

– Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения;

– Проект Закона о внесении изменения в раздел XI “Переходные положения” Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина;

– Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О комитетах Верховной Рады Украины”;

– Проект Постановления о внесении изменений к Постановлению Верховной Рады Украины “О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине”;

– Об увольнении Уманского И.И. с должности министра финансов Украины;

– Об увольнении Емца И.М. с должности министра здравоохранения Украины;

– О назначении Степанова Н.В. министром здравоохранения Украины;

– О назначении Марченко С.М. министром финансов Украины;

– О назначении Буславец А.А. министром энергетики и защиты окружающей среды Украины;

– Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”;

– О сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту Закона “О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”.

Не планируется рассматривать на этом заседании законопроект о рынке земли, на котором настаивает МВФ.