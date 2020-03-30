Об этом говорится на сайте ВР.
Так, среди вопросов, которые рассмотрит Парламент во время внеочередного заседания:
– Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни;
– Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам, направленным на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни;
– Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения;
– Проект Закона о внесении изменения в раздел XI “Переходные положения” Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина;
– Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О комитетах Верховной Рады Украины”;
– Проект Постановления о внесении изменений к Постановлению Верховной Рады Украины “О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине”;
– Об увольнении Уманского И.И. с должности министра финансов Украины;
– Об увольнении Емца И.М. с должности министра здравоохранения Украины;
– О назначении Степанова Н.В. министром здравоохранения Украины;
– О назначении Марченко С.М. министром финансов Украины;
– О назначении Буславец А.А. министром энергетики и защиты окружающей среды Украины;
– Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”;
– О сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту Закона “О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”.
Не планируется рассматривать на этом заседании законопроект о рынке земли, на котором настаивает МВФ.
- Фракции “Батькивщина” и “За будущее” выступили против банковского законопроекта: его могут не включить в повестку дня внеочередного заседания.
- Ранее народный депутат, заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук сообщила, что в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 депутаты Верховной Рады рассматривают возможность проведения заседания на открытой площадке, например, на стадионе.