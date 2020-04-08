Исполняющая обязанности главы Министерства науки и образования Любомира Мандзий рассказала о том, какие изменения ждут школьников и абитуриентов в связи с введением общенационального карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом она рассказала в интервью Liga.net.

Когда и как пройдет ВНО

Сессии Внешнего независимого оценивания (ВНО) будут точно определены после завершения общенационального карантина. В МОН пока что нет конкретных ответов на этот вопрос.

Сам процесс тестирования будет стандартным – делать задания проще, или отменять сдачу каких-то предметов из-за карантина – не будут.

“Изменения в проведении ВНО могут быть только в сроках проведения. Других изменений в процедуру тестирования вносить не будем”, – пояснила Мандзий.

Когда начнется учебный год

Как прогнозировалось ранее, начало нового учебного года будет определено в зависимости от сроков завершения карантина. Пока что речь идет о 15 сентября (при завершении карантина до мая) и 2 ноября (при завершении карантина до июня).

Обучение в университетах для студентов второго, третьего, четвертого курсов, может начаться 1 сентября.

Все изменения относительно графика учебного процесса будут применимы только к учебному году 2020-2021.

Экзамены в 4 и 9 классах

Ученики 4 и 9 классов не должны будут писать государственную итоговую аттестацию в конце учебного года. То есть на профтехобразование они смогут поступать только со школьным аттестатом.

Корректирующее образование в сентябре

Если учебный процесс в стране не удастся возобновить до 1 июня, то в сентябре будет корректирующее обучение.

“После карантина нужно найти время, чтобы понять ситуацию по конкретному предмету в конкретном классе конкретной школы. Корректирующее обучение – исключительно в пределах компетенции школы и учителя. Но это не значит, что до 1 июля все дети без исключения будут сидеть за партами”, – объяснила и. о. министра.

Поступление в первый класс

В зависимости от того, когда закончится карантин, конкретные школы смогут самостоятельно определять – принимать документы для зачисления первоклассников онлайн или же переносить срок приема.

Правила приема первоклассников также могут установить на уровне административно-территориальной единицы, то есть города или села.

Закупки для Новой украинской школы (НУШ)

Вследствие секвестра государственного бюджета МОН удалось сохранить финансирование на закупку новых парт, оборудования, мебели и другого необходимого для Новой украинской школы (НУШ).

Доплаты молодым учителям

Проект о доплате молодым учителям предусматривал, что больше 73 тысяч учителей со стажем меньше 10 лет должны были получить доплату в размере 21 тысяча 20 гривен. Доплату нужно было дать в конце года.

Но из-за карантина это решение отменили.

Зарплаты для учителей в условиях карантина считаются по среднему показателю для конкретного педработника.

12 марта в Украине из-за карантина перенесли пробное внешнее независимое оценивание.