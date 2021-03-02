Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй 2 марта выступил на слушаниях в юридическом комитете Сената США по поводу штурма Капитолия сторонниками 45-го президента страны Дональда Трампа 6 января. Один из главных вопросов - "Какие меры со стороны ФБР были приняты для недопущения нападения и для противодействия на территории Капитолия, когда вследствие столкновений пострадали 5 тысяч человек".

#Буквы следили за ходом слушаний.

Это первое выступление главы ФБР по вопросу беспорядков в Капитолии 6 января. В тот день сторонники Трампа попытались насильственным путем не допустить сертификацию Конгрессом США победы Джо Байдена на президентских выборах.

В деле о беспорядках на территории Капитолия, Министерство юстиции США выдвинуло уголовные обвинения против более чем 250 человек. Некоторые из них были связаны с крайне правыми и антиправительственными военизированными группировками.

Рэй возглавлял ФБР при президенте Трампе и остался на занимаемой должности. Законодательство предусматривает, что назначенный директор ведомства может занимать эту должность 10 лет, если не будет уволен президентом. Рэй занимает пост директора ФБР с 2017 года.

В ФБР ранее сообщали, что расследуют тысячи зацепок, касающихся событий в Капитолии, чтобы предотвратить возможное повторение подобных атак в Вашингтоне и других городах Америки.

Что сказал директор ФБР о штурме Капитолия

Рэй заявил, что в ФБР не намерены молчать или покрывать преступление, совершенное в Капитолии 6 января. Он считает, что действия активистов в тот день были “преступными” и им “нет места в американской демократии”. По его словам, если бы такие действия остались безнаказанными со стороны властей США, это стало бы “насмешкой над верховенством закона” в США.

В деле о событиях на территории Капитолия арестованы свыше 300 человек. Директор ФБР назвал произошедшее “актом внутреннего терроризма”, относительно которого ведомство “бьет тревогу уже несколько лет”.

По словам Рэя, на сегодняшний день ФБР арестовало более 270 человек и более 300, включая агентства-партнеры ФБР.

“6 января не было единичным случаем. Проблема внутреннего терроризма уже давно метастазирует по стране, и в ближайшее время она не исчезнет… В ФБР мы бьем тревогу по этому поводу уже несколько лет. Я бью тревогу по поводу внутреннего терроризма с тех пор, как я занял свою должность. И я говорил об этом на десятках различных слушаний в Конгрессе… Поэтому всякий раз, когда у нас появляется такая возможность, мы пытаемся подчеркнуть, что это главная проблема и остается таковой для ФБР”, – заявил Рэй.

По его словам, в июне 2019 года в ФБР предполагали вероятность подобного проявления внутреннего терроризма, так как тогда среди населения был “расово и этнически мотивированный экстремизм до уровня высшей угрозы”.

“ФБР не потерпит агитаторов и экстремистов, которые планируют или совершают насилие. Точка. И это касается воинствующих экстремистов любого типа… Мы не исследуем идеологию, а сосредотачиваемся на актах насилия и нарушениях федерального закона. И когда мы видим их, мы задействуем все наши ресурсы, наш опыт и наши партнерские отношения”, – добавил директор ФБР.

Об участвовавших в штурме Капитолия

Директор ФБР утверждает, что участников левых радикальных групп по типу “Антифа” при штурме Капитолия не было.

“На сегодняшний день мы не видели никаких доказательств участия анархистских экстремистов или людей, которые следуют за “Антифа”, – заявил Рэй.

Он отметил, что ФБР следит за участниками правых и левых организаций, но пока не видело показаний в пользу того, что именно левые были инициаторами событий у Капитолия.

Глава судебного комитета Дик Дурбин спросил Рэя, есть ли доказательства того, что штурм организовали “фейковые протестующие против Трампа”.

“Мы не видели доказательств этого. На данном этапе, конечно”, – ответил директор ФБР.

Ранее сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон делал заявления подобного рода.

Глава ФБР обратил внимание на то, что именно аресты после штурма способствовали тому, чтобы получить максимум информации об организаторах, мотивах и целях происходящего 6 января. Посредством проведенных арестов ФБР удалось отследить контакты, тактику, стратегию, угрозы со стороны участников штурма.

Рэй призвал американцев уведомлять ФБР о любых проявлениях внутреннего терроризма, особенно на просторах социальных медиа, так как ведомству пришлось столкнуться и бороться с террористическими угрозами, невиданными со времен теракта 11 сентября 2001 года.

“Если американцы видят в социальных сетях что-то, что, кажется, перешагнуло красную черту, им нужно сообщить об этом. Это будет наш лучший источник информации, чтобы предотвратить это (возможные акты терроризма, – ред.)”, – сказал Рэй.

Чтобы сообщить о своих наблюдениях достаточно связаться с правоохранительными органами штата, местными органами правопорядка или с местными отделениями ФБР.