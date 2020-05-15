На Закарпатье неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом во двор депутата Верховной Рады Украины.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

“Сегодня, 15 мая, около 1 часа ночи, в селе Невицкое, что на Ужгородщине, неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Злоумышленник попал в деревянную беседку”, – говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты криминалисты и кинологи.

По данному факту открыли уголовное производство по статье 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

По данным местных СМИ, речь идет о нардепе от партии “Слуга народа” Михаиле Лабе.