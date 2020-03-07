В американском штате Флорида сообщили о двух смертях вследствие заражения коронавирусом. Умершие недавно вернулись из путешествия по миру.

Об этом сообщает The New York Times.

На данный момент в стране зафиксировано около 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Также известно, что число умерших вследствие заражения возросло до 17 человек.

Наибольшее количество зараженных в штате Вашингтон – около 80. Аналогично, и наибольшее количество смертей – 14. Большинство умерших – постояльцы дома престарелых Life Centre в Сиэттле. За последние сутки оттуда поступили еще 15 человек с подозрением на заражение коронавирусом.

Персонал дома престарелых находится под наблюдением. Некоторых людей госпитализировали или поместили на карантин с подозрением на возможное заражение.

В конце февраля президент США Дональд Трамп назначил Майка Пенса, вице-президента страны, ответственным за проведение профилактических мер для сдерживания коронавируса.

В США нет достаточного количества специальных тест-систем для диагностики возможного заражения коронавирусом COVID-19.