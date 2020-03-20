Об этом идет речь в материале “В шаге от чрезвычайного положения: пойдет ли Банковая на крайние меры”.
Уже в понедельник, 16 марта, лидеры политической силы “Слуга народа” осознавали, что народные избранники могут не поддержать голосование о введении чрезвычайного положения в стране.
“Думаю, то, что они не внесли чрезвычайное положение на вторник, связано с тем, что у них не хватает голосов”, – сказал собеседник Букв из числа нардепов.
Вероятно, именно по этой причине премьер-министр страны Денис Шмыгаль, в среду, на заседании Правительства, предложил разработать законопроект, предусматривающий, что если Верховная Рада не сможет собираться (в условиях карантина, – ред.), то Президент получит право ввести в стране чрезвычайное положение.
“Идея хорошая, только не совсем конституционная”, – говорят даже депутаты “Слуги народа”.
При этом, согласие на такое перераспределение имеют депутаты монобольшинства, где также могут заболеть, самоизолироваться и пойти на карантин через возможный контакт с коронавирусным коллегой.
Именно по этой причине некоторые из парламентского большинства считали, что информация об инфикации коронавирусом их коллеги из группы “Довира” Сергея Шахова – спецоперация.
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