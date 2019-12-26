Во французском департаменте Уаза в церкви на рождественской мессе более 70 человек отравились угарным газом.

Об этом сообщает бельгийская газета Lesoir.

Откуда взялся угарный газ пока не известно, тем не менее 21 человеку потребовалась госпитализация.

Прибывшие на место происшествия пожарные и жандармы узмерили уровни окиси углерода (CO) – приборы показали до 350 ppm (молекул CO на миллион молекул кислорода).

Стоит отметить, что на рождественской мессе присутствовало около 150 человек, в том числе пожилые люди и дети.

Из 21-го пострадавшего двое находятся я тяжелом состоянии.