Об этом сообщает бельгийская газета Lesoir.
Откуда взялся угарный газ пока не известно, тем не менее 21 человеку потребовалась госпитализация.
Прибывшие на место происшествия пожарные и жандармы узмерили уровни окиси углерода (CO) – приборы показали до 350 ppm (молекул CO на миллион молекул кислорода).
Стоит отметить, что на рождественской мессе присутствовало около 150 человек, в том числе пожилые люди и дети.
Из 21-го пострадавшего двое находятся я тяжелом состоянии.
- В декабре 2017 года в Канаде по меньшей мере 42 человека госпитализированы с отравлением угарным газом на ферме в муниципалитете Делта провинции Британская Колумбия.