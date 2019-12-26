Об этом сообщает бельгийская газета Lesoir.

Откуда взялся угарный газ пока не известно, тем не менее 21 человеку потребовалась госпитализация.

Прибывшие на место происшествия пожарные и жандармы узмерили уровни окиси углерода (CO) – приборы показали до 350 ppm (молекул CO на миллион молекул кислорода).

Стоит отметить, что на рождественской мессе присутствовало около 150 человек, в том числе пожилые люди и дети.

Из 21-го пострадавшего двое находятся я тяжелом состоянии.