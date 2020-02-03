Парламент Франции принял первый в мире закон, запрещающий компаниям-производителям выбрасывать нераспроданные товары.

Об этом сообщает The Guardian.

Изменения коснутся производителей косметики, электроники, дизайнерской одежды и предметов роскоши.

Отныне товары, которые вернули производителю или не удалось продать – нужно перераспределить, переработать или использовать повторно.

Кроме этого, законом запрещается использование бумаги для печати чеков, использование одноразовых пластиковых пакетов, а также поощряется продажа аптеками конкретных препаратов не пачками, а поштучно.

До этого во Франции принимали закон, запрещающий супермаркетам выбрасывать непроданные продукты питания и заставлять их передавать благотворительным организациям.

Офис премьер-министра Эдуарда Филиппа заявил, что во Франции ежегодно уничтожаются или выбрасываются новые товары на сумму более 650 миллионов евро.

Согласно пункту “загрязнитель платит”, компании должны будут оплачивать уничтожение отходов, которые они создают. К примеру, производители табака будут оплачивать утилизацию окурков со следующего года.

То же самое правило коснется производителей игрушек, спортивных товаров, товаров для дома и сада, а также строительных материалов.