Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
Глава реанимационных отделений нескольких больниц в Парижском регионе профессор Ив Коэн заявил, что мужчина, которому 27 декабря поставили диагноз “пневмония”, на самом деле переболел коронавирусом. Медик предположил, что коронавирус мог появится в Европе на месяц раньше, чем об этом заявлялось ранее.
Сам пациент – 43-летний мужчина из Бобиньи, к северо-востоку от Парижа. Сейчас он полностью здоров. Он рассказал, что не контактировал ни с кем, кто вернулся из-за границы, а также не ездил за границу сам.
Важность “нулевого пациента” состоит в том, что с его помощью можно попытаться определить путь распространения коронавируса в том или ином регионе. Его удалось найти путем перепроверки анализов всех пациентов, которые поступали в больницы с диагнозом “пневмония” до объявления пандемии.
Вероятно, мужчина заразился коронавирусом в период с 14 по 22 декабря. 27 декабря его госпитализировали с симптомами коронавируса – сухим кашлем, жаром и утрудненным дыханием.
Спустя четыре дня в мире сообщили о вирусной пневмонии неизвестного происхождения на территории Китая.
Кроме самого мужчины коронавирусом переболели двое его детей. Не было симптомов заболевания только у его супруги. При этом сообщается, что женщина работала в супермаркете недалеко от аэропорта имени Шарля де Голля и могла вступать в контакт с людьми, недавно прибывшими из Китая.
Она рассказала, что в супермаркет часто приезжают путешественники.
- Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о начале смягчения карантинных мер в стране с 11 мая.