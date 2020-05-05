Во Франции нашли вероятного "нулевого пациента" с COVID-19. Он переболел еще 27 декабря, когда Китай еще не объявил об эпидемии коронавируса, а в мире не было пандемии.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Глава реанимационных отделений нескольких больниц в Парижском регионе профессор Ив Коэн заявил, что мужчина, которому 27 декабря поставили диагноз “пневмония”, на самом деле переболел коронавирусом. Медик предположил, что коронавирус мог появится в Европе на месяц раньше, чем об этом заявлялось ранее.

Сам пациент – 43-летний мужчина из Бобиньи, к северо-востоку от Парижа. Сейчас он полностью здоров. Он рассказал, что не контактировал ни с кем, кто вернулся из-за границы, а также не ездил за границу сам.

Важность “нулевого пациента” состоит в том, что с его помощью можно попытаться определить путь распространения коронавируса в том или ином регионе. Его удалось найти путем перепроверки анализов всех пациентов, которые поступали в больницы с диагнозом “пневмония” до объявления пандемии.

Вероятно, мужчина заразился коронавирусом в период с 14 по 22 декабря. 27 декабря его госпитализировали с симптомами коронавируса – сухим кашлем, жаром и утрудненным дыханием.

Спустя четыре дня в мире сообщили о вирусной пневмонии неизвестного происхождения на территории Китая.

Кроме самого мужчины коронавирусом переболели двое его детей. Не было симптомов заболевания только у его супруги. При этом сообщается, что женщина работала в супермаркете недалеко от аэропорта имени Шарля де Голля и могла вступать в контакт с людьми, недавно прибывшими из Китая.

Она рассказала, что в супермаркет часто приезжают путешественники.