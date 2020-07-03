Об этом сообщает Елисейский дворец.
Решение о назначении Кастекса принял президент Франции Эммануэль Макрон.
“Президент Республики назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство”, – говорится в сообщении.
Как известно, Жан Кастекс – государственный служащий. В свое время занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле 2020 ему было поручено управлять процессом выхода страны из карантина.
- Немного ранее было объявлено, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп и его правительство подали в отставку.