Об этом сообщает британское агентство ВВС.
Штраф был наложен Генеральной дирекцией Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF).
В ведомстве отметили, что Apple не предупредила пользователей, что обновление операционной системы повлечет замедление работы iPhone.
“Когда потребители не смогли вернуться к старой версии своей операционной системы, многие из них были вынуждены заменить аккумуляторы и даже приобрести новый телефон”, – подчеркнули в комиссии.
Речь идет об обновлении iOS 2017 года: 10.2.1 и 11.2. Так, работа iPhone 6, iPhone SE и iPhone 7 замедлялась из-за того, что в телефонах были старые батареи.
Компания Apple согласилась выплатить штраф. Корпорация также должна в течение месяца обнародовать об этом пресс-релиз.
Стоит отметить, что еще в 2017 году в Apple подтвердили слухи о снижении скорости работы iOS-устройств по мере износа аккумулятора. В компании утверждали, что это только продлевает жизнь устройств.
Впоследствии Apple выпустила обновление iOS 11.3 для iPhone, iPad и iPod touch. В новой версии у пользователей появилась возможность отключать автоматическое замедление процессора.
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