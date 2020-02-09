Во Франции оштрафовали компанию Apple на 25 млн евро за то, что старые модели iPhone работали медленнее после обновления iOS.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Штраф был наложен Генеральной дирекцией Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF).

В ведомстве отметили, что Apple не предупредила пользователей, что обновление операционной системы повлечет замедление работы iPhone.

“Когда потребители не смогли вернуться к старой версии своей операционной системы, многие из них были вынуждены заменить аккумуляторы и даже приобрести новый телефон”, – подчеркнули в комиссии.

Речь идет об обновлении iOS 2017 года: 10.2.1 и 11.2. Так, работа iPhone 6, iPhone SE и iPhone 7 замедлялась из-за того, что в телефонах были старые батареи.

Компания Apple согласилась выплатить штраф. Корпорация также должна в течение месяца обнародовать об этом пресс-релиз.

Стоит отметить, что еще в 2017 году в Apple подтвердили слухи о снижении скорости работы iOS-устройств по мере износа аккумулятора. В компании утверждали, что это только продлевает жизнь устройств.

Впоследствии Apple выпустила обновление iOS 11.3 для iPhone, iPad и iPod touch. В новой версии у пользователей появилась возможность отключать автоматическое замедление процессора.