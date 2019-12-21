Во Франции оштрафовали американскую корпорацию Google на 150 миллионов евро (167 млн долларов) за "непрозрачные правила рекламы".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, французский регулятор по вопросам конкуренции пришел к заключению, что компания Google злоупотребила своим доминирующим положением в сфере поисковой рекламы.

“Google злоупотребила доминирующим положением, которое она занимает на рынке поисковой рекламы, приняв непрозрачные и трудные для понимания правила работы своей рекламной платформы Google Ads и применяя их несправедливым и произвольным образом”, – подчеркнули в ведомстве.

Расследование заняло четыре года. Оно было начато по факту жалобы, поданной французской компанией Gibmedia, которая управляет целым рядом веб-сайтов.

Gibmedia обвинила корпорацию в приостановлении учетной записи в Google Ads без предварительного уведомления. Аккаунт был заблокирован в 2015 году.

Теперь концерну предписали переделать правила для Google Ads и объяснить порядок блокировки аккаунтов на этой платформе.

В Google сообщили о намерении обжаловать решение о штрафе. Кроме того, в компании выдвинули обвинения в адрес Gibmedia.

“Gibmedia включала объявления для рекламных сайтов, которые побуждали людей к оплате услуг на непрозрачных условиях. Мы не хотим подобной рекламы на наших платформах, поэтому мы заблокировали Gibmedia и отказались от соответствующей рекламной прибыли, чтобы оградить потребителей от ущерба”, – подчеркивается в заявлении Google.