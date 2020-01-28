Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Уточняется, что пожарные в столице Франции вышли на протест с требованием увеличить их социальные бонусы за риски на работе, которые остаются неизменными с 1990-го года.
На митинге присутствовали тысячи пожарных, когда полицейским пришлось использовать против протестующих резиновые дубинки и слезоточивый газ.
Отмечается, что пожарные в Париже также уже протестовали в октябре 2019 годe, требуя более высоких зарплат, пенсионных гарантий и большего уважения к своей профессии.
Видео потасовки также было опубликовано каналом Cnews в Facebook.
Manifestation : heurts entre pompiers et policiers à Paris
Manifestation : heurts entre pompiers et policiers à Paris
Gepostet von CNEWS am Dienstag, 28. Januar 2020
- 5 декабря во Франции объявлена общенациональная забастовка против пенсионной реформы правительства.