В Париже протест пожарных закончился потасовками с полицией, фейерверками и применением слезоточивого газа.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Уточняется, что пожарные в столице Франции вышли на протест с требованием увеличить их социальные бонусы за риски на работе, которые остаются неизменными с 1990-го года.

На митинге присутствовали тысячи пожарных, когда полицейским пришлось использовать против протестующих резиновые дубинки и слезоточивый газ.

Отмечается, что пожарные в Париже также уже протестовали в октябре 2019 годe, требуя более высоких зарплат, пенсионных гарантий и большего уважения к своей профессии.

Видео потасовки также было опубликовано каналом Cnews в Facebook.

Manifestation : heurts entre pompiers et policiers à Paris Manifestation : heurts entre pompiers et policiers à Paris Gepostet von CNEWS am Dienstag, 28. Januar 2020