Во Франции снова страйки, Париж погрузился в транспортный хаос.

Об этом сообщает AP.

Уточняется, что в переговорах профсоюзов с властью появились признаки небольшого прогресса, но окончание кризиса при этом еще далеко.

Сообщается, что протестующие продолжают давление на президента Франции Эммануеля Макрона.

Во второй половине дня в столице Франции ожидается марш. Некоторые профсоюзы обещают продолжить забастовку до рождественских праздников и далее.

Как заявили в национальном железнодорожном управлении, в четверг во Франции не ходят около 60% поездов. При этом уточняется, что в предыдущие дни в стране не ходили 90% поездов.

Отмечается, что меньше проблем с транспортом испытывают провинциальные города. В Париже люди по-прежнему не могут свободно перемещаться по городу, проводя время в ожидании или пробках.

Сообщается, что президент Макрон планирует повысить до 64 лет пенсионный возраст, утверждая, что сегодняшняя пенсионная система обходится государству слишком дорого.