Во Франции специалисты завершили расшифровку данных "черных ящиков" сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.

Об этом сообщили во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации в Twitter.

“Анализ информации голосового (CVR) и параметрического (FDR) бортовых регистраторов самолета “Боинг-737″, регистрационный номер UR-PSR, завершено после четырех дней скоординированных технических работ”, – сообщили в Бюро.

Также иранское Бюро по расследованию авиационных происшествий поблагодарило французское бюро за “выполнение отличной прозрачной высококвалифицированной работы”.

18 июля стало известно, что Иран передал Франции “черные ящики” украинского самолета Boeing-737, сбитого иранскими вооруженными силами в январе этого года. Отмечалось, что международная команда, состоящая из 20 экспертов, изучит бортовые самописцы.