Об этом сообщили во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации в Twitter.
“Анализ информации голосового (CVR) и параметрического (FDR) бортовых регистраторов самолета “Боинг-737″, регистрационный номер UR-PSR, завершено после четырех дней скоординированных технических работ”, – сообщили в Бюро.
Также иранское Бюро по расследованию авиационных происшествий поблагодарило французское бюро за “выполнение отличной прозрачной высококвалифицированной работы”.
18 июля стало известно, что Иран передал Франции “черные ящики” украинского самолета Boeing-737, сбитого иранскими вооруженными силами в январе этого года. Отмечалось, что международная команда, состоящая из 20 экспертов, изучит бортовые самописцы.
- 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Украина получила от Франции приглашение направить экспертов для участия в расшифровке “черных ящиков” пассажирского самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана в январе.