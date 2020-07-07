Во Франции сформировали новое правительство во главе с премьер-министром Жаном Кастексом. Перед ними поставили задачу – преодолеть коонавирусный кризис, а также дать новый импульс президентству Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает France24.

В правительстве остались работать министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, министр здравоохранения Оливье Веран, министр образования Жан-Мишель Бланкер, министр вооруженных сил Флоранс Парли. Также на своих должностях остались министр управления территориями и связями с территориальными общинами Жаклин Гуро и министр высшего образования, науки и инноваций Фредерик Видаль.

Министром внутренних дел стал экс-глава министерства бюджета Жеральд Дарманен. Он возглавил министерство несмотря на обвинения, что якобы изнасиловал женщину в 2009 году. Обвинения были сняты в 2018 году, но в начале этого года расследование возобновили.

Министерство юстиции возглавил Эрик Дюпон-Моретти. Он известен, как адвокат Джулиана Ассанжа, создателя WikiLeaks.

Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Жульен Денорманди. Министр трансформации и государственной службы – Амели де Мончален. Министерство культуры возглавила Розлин Башло.