Об этом сообщает France24.
В правительстве остались работать министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, министр здравоохранения Оливье Веран, министр образования Жан-Мишель Бланкер, министр вооруженных сил Флоранс Парли. Также на своих должностях остались министр управления территориями и связями с территориальными общинами Жаклин Гуро и министр высшего образования, науки и инноваций Фредерик Видаль.
Министром внутренних дел стал экс-глава министерства бюджета Жеральд Дарманен. Он возглавил министерство несмотря на обвинения, что якобы изнасиловал женщину в 2009 году. Обвинения были сняты в 2018 году, но в начале этого года расследование возобновили.
Министерство юстиции возглавил Эрик Дюпон-Моретти. Он известен, как адвокат Джулиана Ассанжа, создателя WikiLeaks.
Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Жульен Денорманди. Министр трансформации и государственной службы – Амели де Мончален. Министерство культуры возглавила Розлин Башло.
- Немного ранее было объявлено, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп и его правительство подали в отставку.