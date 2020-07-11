Об этом сообщает издание The Guardian.
Инцидент произошел в городе Байонна на юго-западе Франции в минувшее воскресенье, 5 июля.
59-летний Филипп Монгийо попросил троих пассажиров надеть защитные маски (в связи с действующими карантинными требованиями из-за вспышки коронавируса). Он также попытался проверить билет у еще одного.
После этого водителя жестоко избили на автобусной остановке. Монгийо скончался в больнице в пятницу, 10 июля, не приходя в сознание. Врачи зафиксировали смерть головного мозга.
По факту нападения двое молодых людей в возрасте 22 и 23 лет были обвинены в покушении на убийство (прокуратура намерена ужесточить подозрение в связи со смертью пострадавшего). Ранее они уже попадали в поле зрения полиции.
Еще двоих обвинили в неоказании помощи человеку, находящемуся в опасности.
В Байонне состоялся мирный марш, организованный родственниками Монгийо.
В связи с трагедией в автобусах планируется усилить меры безопасности.
- На днях в Харьковской области из-за пассажиров, нарушивших масочный режим, почти на час задержался в дороге пригородный поезд.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен. Соответствующий законопроект должен быть одобрен Верховной Радой.