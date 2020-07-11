Во Франции водителя автобуса избили пассажиры, не желавшие одевать маски. Вследствие полученных травм мужчина скончался.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Инцидент произошел в городе Байонна на юго-западе Франции в минувшее воскресенье, 5 июля.

59-летний Филипп Монгийо попросил троих пассажиров надеть защитные маски (в связи с действующими карантинными требованиями из-за вспышки коронавируса). Он также попытался проверить билет у еще одного.

После этого водителя жестоко избили на автобусной остановке. Монгийо скончался в больнице в пятницу, 10 июля, не приходя в сознание. Врачи зафиксировали смерть головного мозга.

По факту нападения двое молодых людей в возрасте 22 и 23 лет были обвинены в покушении на убийство (прокуратура намерена ужесточить подозрение в связи со смертью пострадавшего). Ранее они уже попадали в поле зрения полиции.

Еще двоих обвинили в неоказании помощи человеку, находящемуся в опасности.

В Байонне состоялся мирный марш, организованный родственниками Монгийо.

В связи с трагедией в автобусах планируется усилить меры безопасности.