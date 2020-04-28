Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о начале смягчения карантинных мер в стране с 11 мая.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Уточняется, что с 11 мая в стране будут ослаблены ограничения на передвижение.

Также во Франции планируют с 11 мая открыть детские сады и начальные школы, однако при этом учебные заведения могут самостоятельно принимать решение об открытии. При этом в классе должно находиться не более 15 учеников.

В стране также возобновят работу ясли, где в группах должно присутствовать не больше 10 детей.

“Ношение маски для работников яслей будет обязательным. И конечно, маски не будут носить дети младше трех лет”, – пояснил глава правительства.

Помимо того, с 11 мая откроются магазины, маленькие музеи и библиотеки. На улице будет разрешено собираться группами не больше чем по 10 людей.

Отмечается, что открытие кафе и ресторанов не обсуждается раньше июня.

На данный момент во Франции зафиксировано больше 128 случаев заражения коронавирусом. При этом умерло от COVID-19 23,2 тысячи людей.