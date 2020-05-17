Специалисты Французской академии (Académie Française) пришли к заключению, что аббревиатура COVID-19, обозначающая новый коронавирус, - женского, а не мужского рода.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам ученых, во французском языке COVID-19 нужно употреблять именно в женском роде вместе с соответствующим артиклем la (“la COVID-19”).

В последнее время во французской прессе эту аббревиатуру нередко писали с артиклем мужского рода — “le COVID-19”.

Свое решение ученые аргументировали простым правилом: грамматический род в аббревиатурах определяется по главному слову.

Например, ЦРУ (Центральное разведывательное управление, CIA) во французском языке – женского рода (расшифровывается как “Agence centrale de renseignement”). Поскольку ключевое слово “agence” имеет женский род, то и вся аббревиатура также (“la CIA”).

В то же время ФБР (Федеральное бюро расследований, FBI) во французском языке – мужского рода. Оно расшифровывается как “Bureau fédéral d’enquête”, где слово “бюро” – мужского рода. Таким образом, нужно говорить “le FBI”.

В свою очередь COVID представляет собой аббревиатуру для английского термина “Coronavirus disease”, что означает “коронавирусная болезнь”. Члены академии решили, что данное выражение лучше всего перевести на французский как “maladie provoquée par le corona virus” – “болезнь, вызванная коронавирусом”. Поэтому при определении рода у аббревиатуры COVID следует ориентироваться на слово “maladie” (“болезнь”), которое относится к женскому роду.

Следовательно, и COVID женского рода (нужно произносить “la COVID-19”).

СПРАВКА. Французская академия (фр. Académie française) — научное учреждение во Франции, целями которого является изучение французского языка, литературы, регулирование языковой и литературной нормы французского языка. Является частью Института Франции.

Академия возникла как частное общество в 1625 году. В 1635 году, благодаря кардиналу Ришелье и его грамоте, она была принята под покровительство короля и получила денежные средства. Как указывалось в грамоте, академия была создана, “чтобы сделать французский язык не только элегантным, но и способным трактовать все искусства и науки”.

В данный момент академия насчитывает 40 членов. Избрание в учреждение является пожизненным, а академиков называют “бессмертными” (согласно девизу академии, введенному еще при Ришелье — “Для бессмертия”).