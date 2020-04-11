Во Франции сообщили, что состояние 43 пациентов, которых лечили гидроксихлорохином от коронавируса COVID-19, значительно ухудшилось.

Об этом сообщает американское издание The Hill.

Соответствующую информацию подтвердили во французском агентстве по безопасности лекарственных средств.

“Первоначальная оценка показывает, что этот препарат потенциально увеличивает риски, в частности сердечно-сосудистых осложнений, у пациентов с COVID-19”, — сказано в сообщении.

У четверых пациентов, умерших вследствие заражения коронавирусом COVID-19, осложнения могли возникнуть именно вследствие лечения препаратом, в составе которого есть гидроксихлорохин.

В то же время американский врач Энтони Фаучи заявил, что медикам во всех странах мира необходимо быть внимательными при применении любого из списка рекомендованных препаратов при лечении COVID-19.