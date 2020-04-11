Об этом сообщает американское издание The Hill.
Соответствующую информацию подтвердили во французском агентстве по безопасности лекарственных средств.
“Первоначальная оценка показывает, что этот препарат потенциально увеличивает риски, в частности сердечно-сосудистых осложнений, у пациентов с COVID-19”, — сказано в сообщении.
У четверых пациентов, умерших вследствие заражения коронавирусом COVID-19, осложнения могли возникнуть именно вследствие лечения препаратом, в составе которого есть гидроксихлорохин.
В то же время американский врач Энтони Фаучи заявил, что медикам во всех странах мира необходимо быть внимательными при применении любого из списка рекомендованных препаратов при лечении COVID-19.
- Как сообщалось ранее, для симптоматического лечения больных с тяжелой и крайне тяжелой формой заболевания COVID-19 Всемирная организация здравоохранения рекомендует препараты “Плаквенил”, “Актэмра” и “Калетра”. Врач-инфекционист и главврач Александровской больницы (Киев) Людмила Антоненко рассказала о побочных действиях этих препаратов.
- 3 апреля МОЗ отправило в регионы 2250 упаковок препарата “Плаквенил”.